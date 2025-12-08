Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Министр: Обсуждены шаги по увеличению товарооборота между Азербайджаном и Ираном

    Внешняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 13:41
    Министр: Обсуждены шаги по увеличению товарооборота между Азербайджаном и Ираном

    Двусторонний политический диалог между Азербайджаном и Ираном активно продолжается.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

    По его словам, в этом году была высоко оценена работа экономических комиссий между двумя странами:

    "Товарооборот в 2024 году между Азербайджаном и Ираном составил $650 млн, а за 10 месяцев этого года - $520 млн. Сегодня мы обсудили шаги по увеличению этого объема. Была отмечена успешная реализация ряда проектов".

    Министр также добавил, что продолжается строительство автомобильного моста Агбенд-Келале, завершение которого ожидается в следующем году.

