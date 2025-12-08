Министр: Обсуждены шаги по увеличению товарооборота между Азербайджаном и Ираном
Внешняя политика
- 08 декабря, 2025
- 13:41
Двусторонний политический диалог между Азербайджаном и Ираном активно продолжается.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Аббасом Арагчи.
По его словам, в этом году была высоко оценена работа экономических комиссий между двумя странами:
"Товарооборот в 2024 году между Азербайджаном и Ираном составил $650 млн, а за 10 месяцев этого года - $520 млн. Сегодня мы обсудили шаги по увеличению этого объема. Была отмечена успешная реализация ряда проектов".
Министр также добавил, что продолжается строительство автомобильного моста Агбенд-Келале, завершение которого ожидается в следующем году.
Последние новости
14:10
Министр: Предложено провести формат "3+3" сначала в Азербайджане, затем в АрменииВнешняя политика
14:10
Конгресс США представил оборонный бюджет-2026 на рекордные $900 млрдДругие страны
14:07
Предпринимателям в Азербайджане станет проще привлекать финансированиеФинансы
14:06
Байрамов: Окончательного решения об участии азербайджанских военных в Газе нетВнешняя политика
14:05
Глава МИД: Азербайджан и Иран разработают дорожную карту сотрудничестваВнешняя политика
14:02
Азербайджан готов поделиться с Сирией опытом восстановления территорийВнешняя политика
13:58
Арагчи: Формат "3+3" играет важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионеВнешняя политика
13:57
Анар Алиев: В послевоенный период средняя ежемесячная пенсия увеличилась в 2,6 разаФинансы
13:56