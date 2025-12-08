Министр: Обсуждены шаги по увеличению товарооборота между Азербайджаном и Ираном

Двусторонний политический диалог между Азербайджаном и Ираном активно продолжается.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

По его словам, в этом году была высоко оценена работа экономических комиссий между двумя странами:

"Товарооборот в 2024 году между Азербайджаном и Ираном составил $650 млн, а за 10 месяцев этого года - $520 млн. Сегодня мы обсудили шаги по увеличению этого объема. Была отмечена успешная реализация ряда проектов".

Министр также добавил, что продолжается строительство автомобильного моста Агбенд-Келале, завершение которого ожидается в следующем году.