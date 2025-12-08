İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    AMB bankların və sığorta şirkətlərinin gömrük sənədləşməsini elektron formata keçirir

    Maliyyə
    • 08 dekabr, 2025
    • 13:16
    AMB bankların və sığorta şirkətlərinin gömrük sənədləşməsini elektron formata keçirir

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) banklar tərəfindən gömrük qarantiyalarının, sığorta şirkətləri tərəfindən isə sığorta təminatlarının elektron formada təqdim edilməsi üçün layihə hazırlayır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin Bank fəaliyyətinə nəzarət departamentinin direktor müavini Müşviq Kərimov "Gömrük-Biznes Forumu 2025: Dialoq və Etimad" tədbirində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, biznes proseslərinin sürətləndirilməsi üçün dövlət qurumlarının inteqrasiyası və vahid ekosistem kimi fəaliyyət göstərməsi vacibdir:

    "Bu istiqamətdə Mərkəzi Bank müxtəlif dövlət qurumları, o cümlədən Gömrük Komitəsi ilə mütəmadi görüşlər keçirir. Hazırda Gömrük Komitəsi ilə birgə həyata keçirdiyimiz layihə bankların gömrük qarantiyalarını və sığorta şirkətlərinin sığorta təminatlarını elektron formada təqdim etməsini nəzərdə tutur".

    M. Kərimov bildirib ki, bankların Vahid Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə (VAI) sisteminə inteqrasiyası davam edir:

    "Artıq altı bank tam inteqrasiya edib. Qeyd edim ki, bu banklar ölkədəki biznes subyektlərinin 80 %-nə xidmət göstərir. Daha üç bank test mərhələsindədir və yaxın zamanda proses yekunlaşacaq. Digər banklarla bağlı da inteqrasiyanın sürətləndirilməsi üçün Mərkəzi Bank mütəmadi olaraq görüşlər keçirir".

    Onun sözlərinə görə, paralel olaraq bir sığorta şirkəti ilə test mərhələsi icra olunur:

    "Test prosesinin tamamlanmasından sonra digər sığorta şirkətlərinin də sistemə sürətli qoşulması təmin ediləcək".

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Müşviq Kərimov “Gömrük-Biznes Forumu 2025: Dialoq və Etimad”

    Son xəbərlər

    14:08
    Foto
    Video

    Hökməli–Qobu yolunda baş verən avtomobil qəzasında ölənlərin sayı 3-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:07

    Azərbaycan Suriya ilə ərazilərin bərpası təcrübəsini bölüşməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    14:05

    Azərbaycanda 11 ayda 471 minə yaxın "ASAN İmza" sertifikatı verilib

    Biznes
    14:03

    "Qarabağ" "Ayaks"la oyundan əvvəl azarkeşlərə müraciət edib

    Futbol
    14:03

    Azərbaycan, Rusiya və Belarus arasında mənşə sertifikatlarının elektron qarşılıqlı tanınması başlayır

    Biznes
    14:02

    Azərbaycanda 11 ayda vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində 535 minə yaxın şəxs qəbul edilib

    Biznes
    13:56

    DGK "Yaşıl dəhliz"dən istifadənin aşağı düşməsinə aydınlıq gətirib

    Biznes
    13:56

    Paşinyan Erməni Apostol Kilsəsinin bərpası üçün yol xəritəsi təklif edib

    Region
    13:55

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan hərbçilərinin Qəzzada iştirakı ilə bağlı yekun qərar yoxdur

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti