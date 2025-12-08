ЦБА планирует цифровизацию таможенных операций банков и страховщиков

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разрабатывает проект для предоставления таможенных гарантий банками и страховых обеспечений страховыми компаниями в электронной форме.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора Департамента надзора за банковской деятельностью Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Мушвиг Керимов на форуме "Таможня-Бизнес 2025: Диалог и доверие" в Баку.

По его словам, для ускорения бизнес-процессов важна интеграция госорганов и их работа как единой экосистемы. Центральный банк регулярно проводит встречи с различными структурами, включая Таможенный комитет. Совместный проект предусматривает предоставление банками таможенных гарантий и страховыми компаниями страховых обеспечений в электронной форме.

М. Керимов сообщил, что продолжается интеграция банков в Единую автоматизированную систему управления (ЕАСУ): "Полностью интегрированы шесть банков, которые обслуживают 80% субъектов бизнеса. Еще три банка проходят тестирование, и оно скоро завершится. Центральный банк ведет встречи для ускорения подключения остальных банков".

Он подчеркнул, что параллельно проходит тестирование одной страховой компании, после чего к системе будут подключаться и другие страховые компании.