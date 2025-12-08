Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    ЦБА планирует цифровизацию таможенных операций банков и страховщиков

    Финансы
    • 08 декабря, 2025
    • 14:21
    ЦБА планирует цифровизацию таможенных операций банков и страховщиков

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) разрабатывает проект для предоставления таможенных гарантий банками и страховых обеспечений страховыми компаниями в электронной форме.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора Департамента надзора за банковской деятельностью Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Мушвиг Керимов на форуме "Таможня-Бизнес 2025: Диалог и доверие" в Баку.

    По его словам, для ускорения бизнес-процессов важна интеграция госорганов и их работа как единой экосистемы. Центральный банк регулярно проводит встречи с различными структурами, включая Таможенный комитет. Совместный проект предусматривает предоставление банками таможенных гарантий и страховыми компаниями страховых обеспечений в электронной форме.

    М. Керимов сообщил, что продолжается интеграция банков в Единую автоматизированную систему управления (ЕАСУ): "Полностью интегрированы шесть банков, которые обслуживают 80% субъектов бизнеса. Еще три банка проходят тестирование, и оно скоро завершится. Центральный банк ведет встречи для ускорения подключения остальных банков".

    Он подчеркнул, что параллельно проходит тестирование одной страховой компании, после чего к системе будут подключаться и другие страховые компании.

    ЦБА Мушвиг Керимов "таможня-бизнес" электронный документооборот таможенные операции банки страховые компании
    AMB bankların və sığorta şirkətlərinin gömrük sənədləşməsini elektron formata keçirir
    Elvis

    Последние новости

    14:45

    Камбоджа опровергает обвинения Таиланда в наращивании военного присутствия на границе

    Другие страны
    14:45

    В ММ прошла конференция на тему развития азербайджанского языка

    Внутренняя политика
    14:43

    В Азербайджане за 11 месяцев выдано около 471 тыс. сертификатов "ASAN İmza"

    Бизнес
    14:41

    Грузия бесплатно обеспечит разовый транзит через свою территорию нефти из Азербайджана в Армению

    Энергетика
    14:41

    Азербайджан переходит к системе автоматического выпуска таможенных деклараций

    Бизнес
    14:34

    Произведена третья купонная выплата по "зеленым" облигациям SOCAR

    Финансы
    14:25

    Азербайджан в 2025 году удвоил экспорт персиков

    АПК
    14:21

    ЦБА планирует цифровизацию таможенных операций банков и страховщиков

    Финансы
    14:20

    В Азербайджане разработан Национальный механизм кредитных рейтингов

    Финансы
    Лента новостей