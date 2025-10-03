Al Jazeera: ХАМАС согласился освободить израильских заложников

Палестинское радикальное движение ХАМАС официально заявило о готовности освободить всех израильских заложников и обсудить детали мирного плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление движения.

"... Движение подтверждает свою готовность немедленно вступить в переговоры через посредников для обсуждения деталей этого соглашения", - говорится в заявлении ХАМАС, опубликованном в Telegram.

Группировка также заявила о согласии передать управление Газой независимому органу палестинских технократов "на основе палестинского национального консенсуса и арабской и исламской поддержки".

"Другие вопросы, упомянутые в предложении президента Трампа относительно будущего сектора Газа и законных прав палестинского народа, связаны с единой национальной позицией и соответствующими международными законами и резолюциями. Они будут решаться в рамках всеобъемлющей палестинской национальной структуры, в которой ХАМАС будет участвовать и вносить ответственный вклад", - заявили в ХАМАС.

23:41

Палестинское радикальное движение ХАМАС передало посредникам свой ответ на план президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на осведомленные источники.

Другие подробности пока не разглашаются.

Белый дом 29 сентября опубликовал "полноценный" мирный план, разработанный при участии американского лидера Дональда Трампа в целях завершения конфликта в Газе.

Al Jazeera в тот же день сообщил со ссылкой на неназванный дипломатический источник, что Катар и Египет передали мирный план переговорной группе ХАМАС.