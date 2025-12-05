Министры труда и соцзащиты стран ОТГ посетили Центр DOST
Социальная защита
- 05 декабря, 2025
- 19:10
Министры труда, занятости и социальной защиты стран ОТГ, находящиеся в Баку в рамках первого министерского заседания, посетили Центр DOST №1, а также Центр инклюзивного развития и творчества DOST.
Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев рассказал гостям о деятельности Агентства и Центров DOST. Были отмечены преимущества и международные успехи концепции DOST.
Последние новости
19:59
APOPO и ANAMA запустили совместный проект при поддержке БританииВнешняя политика
19:45
Фото
В Ферганском госуниверситете открылась аудитория им. Бахтияра ВагабзадеKультурная политика
19:42
Пакистан отменил закупку 45 грузов СПГ из Катара и ИталииДругие страны
19:40
Фото
В Баку состоялось очередное заседание по делу Рубена ВарданянаПроисшествия
19:38
В Азербайджане объявлены новые земельные аукционыБизнес
19:38
Кошта: ЕС планирует инвестировать в создание лаборатории для анализа КВС в КазахстанеВ регионе
19:35
СК Армении подтвердил информацию о задержании заместителя мэра ГюмриВ регионе
19:20
Азербайджан согласовал новые шаги на пути к вступлению в ВТОБизнес
19:11