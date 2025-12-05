Министры труда и соцзащиты стран ОТГ посетили Центр DOST

Министры труда, занятости и социальной защиты стран ОТГ, находящиеся в Баку в рамках первого министерского заседания, посетили Центр DOST №1, а также Центр инклюзивного развития и творчества DOST.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев рассказал гостям о деятельности Агентства и Центров DOST. Были отмечены преимущества и международные успехи концепции DOST.