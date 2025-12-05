Moody`s: Существенных изменений в структуре банковской системы Азербайджана не ожидается

Международное рейтинговое агентство Moody`s не ожидает существенных изменений в структуре банковской отрасли Азербайджана в ближайшие 12-18 месяцев.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, банковская система страны остается высоко концентрированной: четыре крупнейших банка занимали 69% рынка по итогам первой половины 2025 года.

"На крупнейший банк приходится 25% всех банковских активов. Крупные частные банки в совокупности контролировали 44% активов системы к июню 2025 года, выигрывая от притока клиентов и роста экономической активности. Остальная часть сектора остается фрагментированной, при этом ни один частный банк не владеет более чем 5% активов", - отмечается в отчете.

Moody`s подчеркивает, что в странах Южного Кавказа и Центральной Азии продолжается переход к более доходным направлениям - розничному кредитованию и кредитам МСП. Этому способствует благоприятная экономическая среда и рост доходов домохозяйств.

"Эта тенденция особенно заметна в Азербайджане, Армении и Казахстане, где чистая процентная маржа (NIM) расширилась более чем на 140 базисных пунктов. В Азербайджане, Армении и Грузии расширению NIM также способствует переход от долларовых кредитов к кредитам в национальной валюте, которые, как правило, обеспечивают более высокую маржу. Этот процесс частично стимулируется регуляторными требованиями", - отмечают аналитики агентства.

Учитывая высокую долларизацию банковских систем большинства стран региона (за исключением Казахстана), Moody`s считает, что спред процентных ставок является более надежным опережающим индикатором общих процентных ставок, чем ключевая ставка Центрального банка, применимая только к инструментам в нацвалюте и межбанковскому рынку.

"Судя по квартальной динамике спреда процентных ставок, мы ожидаем, что секторная NIM в Азербайджане останется в целом стабильной, немного сократится в Грузии и расширится в Армении в течение ближайших 12-18 месяцев. Прибыльность банков также поддерживается умеренными резервами под потери по кредитам в Азербайджане, Армении и Грузии", - говорится в отчете.

По оценке Moody`s, Азербайджан и Грузия относятся к странам с наименьшей зависимостью от торговых доходов.

"Доходы от операций с валютой в Азербайджане составили лишь 0,5% от средних активов, а в Грузии - 0,6% в 2024 году, что делает их результаты более чувствительными к таким структурным факторам, как NIM и объем резервов под потери по кредитам", - отмечает агентство.