СК Армении подтвердил информацию о задержании заместителя мэра Гюмри
В регионе
- 05 декабря, 2025
- 19:35
Следственный комитет Армении подтвердил информацию о задержании заместителя мэра Гюмри Аветиса Аракеляна.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, в сообщении СК говорится, что по делу о массовых беспорядках задержаны сын мэра Гюмри Вардана Гукасяна Спартак Гукасян и его заместитель - Аветис Аракелян.
"В ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного в связи с массовыми беспорядками в Гюмри, в отношении 4 лиц возбуждено уголовное дело, 2 из которых арестованы", - сообщили в ведомстве.
Издание отмечает, что Спартак Гукасян м Аветис Аракелян задержаны, но не арестованы. Под арест поместили начальника коммунального управления Артема Мкртчяна и депутата Карапета Гукасяна.
