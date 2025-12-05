СК Армении подтвердил информацию о задержании заместителя мэра Гюмри

Следственный комитет Армении подтвердил информацию о задержании заместителя мэра Гюмри Аветиса Аракеляна.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, в сообщении СК говорится, что по делу о массовых беспорядках задержаны сын мэра Гюмри Вардана Гукасяна Спартак Гукасян и его заместитель - Аветис Аракелян.

"В ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного в связи с массовыми беспорядками в Гюмри, в отношении 4 лиц возбуждено уголовное дело, 2 из которых арестованы", - сообщили в ведомстве.

Издание отмечает, что Спартак Гукасян м Аветис Аракелян задержаны, но не арестованы. Под арест поместили начальника коммунального управления Артема Мкртчяна и депутата Карапета Гукасяна.