Трамп одобрил производство мини-автомобилей в Америке

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что одобрил производство мини-автомобилей в США.

Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.

По его словам, "американские производители давно хотели этого", учитывая успешное производство подобных транспортных средств в других странах.

"Они могут работать на бензине, электричестве или гибриде. Эти автомобили ближайшего будущего недорогие, безопасные, экономичные и, попросту говоря, потрясающие!!! Начните строить их сейчас!",- написал Трамп.