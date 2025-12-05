Трамп одобрил производство мини-автомобилей в Америке
- 05 декабря, 2025
- 18:40
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что одобрил производство мини-автомобилей в США.
Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.
По его словам, "американские производители давно хотели этого", учитывая успешное производство подобных транспортных средств в других странах.
"Они могут работать на бензине, электричестве или гибриде. Эти автомобили ближайшего будущего недорогие, безопасные, экономичные и, попросту говоря, потрясающие!!! Начните строить их сейчас!",- написал Трамп.
