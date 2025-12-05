Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Трамп одобрил производство мини-автомобилей в Америке

    Другие страны
    • 05 декабря, 2025
    • 18:40
    Трамп одобрил производство мини-автомобилей в Америке

    Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что одобрил производство мини-автомобилей в США.

    Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.

    По его словам, "американские производители давно хотели этого", учитывая успешное производство подобных транспортных средств в других странах.

    "Они могут работать на бензине, электричестве или гибриде. Эти автомобили ближайшего будущего недорогие, безопасные, экономичные и, попросту говоря, потрясающие!!! Начните строить их сейчас!",- написал Трамп.

    Лента новостей