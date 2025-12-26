По инициативе Лейлы Алиевой в детском доме в Гяндже проведено новогоднее мероприятие

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в канун Нового года организовано праздничное мероприятие для детей, проживающих в детском доме № 4 города Гянджи.

Как сообщает Report, на праздничном мероприятии волонтеры ОО IDEA вручили детям подарки и провели с ними различные развлекательные игры и мероприятия.

Отметим, что по инициативе Лейлы Алиевой в различных регионах нашей страны и в ряде стран мира регулярно реализуются масштабные проекты, охватывающие гуманитарную, образовательную, медицинскую, социальную, экологическую и другие сферы. Организация торжественных мероприятий, особенно в праздничные дни, в детских домах, интернатах, а также для детей, нуждающихся в лечении и уходе, является одним из основных направлений этих инициатив.