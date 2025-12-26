Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    По инициативе Лейлы Алиевой в детском доме в Гяндже проведено новогоднее мероприятие

    Социальная защита
    • 26 декабря, 2025
    • 14:28
    По инициативе Лейлы Алиевой в детском доме в Гяндже проведено новогоднее мероприятие

    По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в канун Нового года организовано праздничное мероприятие для детей, проживающих в детском доме № 4 города Гянджи.

    Как сообщает Report, на праздничном мероприятии волонтеры ОО IDEA вручили детям подарки и провели с ними различные развлекательные игры и мероприятия.

    Отметим, что по инициативе Лейлы Алиевой в различных регионах нашей страны и в ряде стран мира регулярно реализуются масштабные проекты, охватывающие гуманитарную, образовательную, медицинскую, социальную, экологическую и другие сферы. Организация торжественных мероприятий, особенно в праздничные дни, в детских домах, интернатах, а также для детей, нуждающихся в лечении и уходе, является одним из основных направлений этих инициатив.

    Фонд Гейдара Алиева Лейла Алиева Новый год мероприятия ОО IDEA детский дом
    Фото
    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Gəncədə uşaq evində Yeni il tədbiri keçirilib

    Последние новости

    15:09

    Разработана стратегия выхода азербайджанских товаров на турецкий рынок

    Бизнес
    15:06

    Число погибших при взрыве в мечети в Сирии достигло пяти - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:01

    В Японии неизвестный напал на сотрудников завода, пострадали 14 человек

    Другие страны
    14:56

    Последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет 30 декабря

    Милли Меджлис
    14:53

    Экс-премьера Малайзии признали виновным в злоупотреблении властью и отмывании денег

    Другие страны
    14:44
    Фото

    Азербайджан вновь признан страной, свободной от африканской чумы лошадей

    Здоровье
    14:28
    Фото

    По инициативе Лейлы Алиевой в детском доме в Гяндже проведено новогоднее мероприятие

    Социальная защита
    14:28

    Китай наложил санкции на 20 компаний из США за продажу оружия Тайваню

    Другие страны
    14:24

    AZAL обратился к пассажирам, отправляющимся в Грузию

    Туризм
    Лента новостей