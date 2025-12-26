Партия Левона Тер-Петросяна примет участие на выборах в Армении

Партия "Армянский национальный конгресс" примет участие в парламентских выборах Армении в июне 2026 года.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил заместитель председателя правления партии Арам Манукян.

"Кандидатом от партии на пост премьер-министра станет зампред правления партии Левон Зурабян", - отметил Манукян.

Отметим, что председателем "Армянского национального конгресса" является экс-президент Армении Левон Тер-Петросян.