    Партия Левона Тер-Петросяна примет участие на выборах в Армении

    В регионе
    • 26 декабря, 2025
    • 14:18
    Партия Левона Тер-Петросяна примет участие на выборах в Армении

    Партия "Армянский национальный конгресс" примет участие в парламентских выборах Армении в июне 2026 года.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил заместитель председателя правления партии Арам Манукян.

    "Кандидатом от партии на пост премьер-министра станет зампред правления партии Левон Зурабян", - отметил Манукян.

    Отметим, что председателем "Армянского национального конгресса" является экс-президент Армении Левон Тер-Петросян.

    Лента новостей