Партия Левона Тер-Петросяна примет участие на выборах в Армении
В регионе
- 26 декабря, 2025
- 14:18
Партия "Армянский национальный конгресс" примет участие в парламентских выборах Армении в июне 2026 года.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил заместитель председателя правления партии Арам Манукян.
"Кандидатом от партии на пост премьер-министра станет зампред правления партии Левон Зурабян", - отметил Манукян.
Отметим, что председателем "Армянского национального конгресса" является экс-президент Армении Левон Тер-Петросян.
Последние новости
15:09
Разработана стратегия выхода азербайджанских товаров на турецкий рынокБизнес
15:06
Число погибших при взрыве в мечети в Сирии достигло пяти - ОБНОВЛЕНОДругие страны
15:01
В Японии неизвестный напал на сотрудников завода, пострадали 14 человекДругие страны
14:56
Последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет 30 декабряМилли Меджлис
14:53
Экс-премьера Малайзии признали виновным в злоупотреблении властью и отмывании денегДругие страны
14:44
Фото
Азербайджан вновь признан страной, свободной от африканской чумы лошадейЗдоровье
14:28
Фото
По инициативе Лейлы Алиевой в детском доме в Гяндже проведено новогоднее мероприятиеСоциальная защита
14:28
Китай наложил санкции на 20 компаний из США за продажу оружия ТайванюДругие страны
14:24