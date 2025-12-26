Levon Ter-Petrosyanın partiyası Ermənistanda seçkilərdə iştirak edəcək
Region
- 26 dekabr, 2025
- 14:39
Ermənistan Milli Konqresi Partiyası 2026-cı ilin iyun ayında Ermənistanda keçiriləcək parlament seçkilərində iştirak edəcək.
"Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə partiyanın idarə heyətinin sədr müavini Aram Manukyan bildirib.
"Baş nazir postuna namizədimiz partiyanın idarə heyətinin sədr müavini Levon Zurabyan olacaq", - o qeyd edib.
Xatırladaq ki, "Ermənistan Milli Konqresi"nin sədri Ermənistanın keçmiş Prezidenti Levon Ter-Petrosyandır.
Son xəbərlər
15:04
Azərbaycan güləşçilərinin Dünya Kubokunda daha uğurlu nəticə göstərməsinə hakim ədalətsizliyi mane olubFərdi
14:54
Foto
AMB: Xüsusi tənzimləmə rejimi çərçivəsində 4 innovativ məhsul sınaqdan keçiriləcəkMaliyyə
14:53
Azərbaycanda üç nəfər sənədlərin saxtalaşdırılmasına görə futboldan uzaqlaşdırılıbFutbol
14:49
UN-Habitat icraçı direktoru: Bakıda Ağ Şəhər transformasiya, şəhər yenilənməsinin nümunəsidirİnfrastruktur
14:47
Foto
Elm və Təhsil Nazirliyinin təhsil sisteminin informasiyalaşdırılmasının səmərəliliyi yoxlanılıbMaliyyə
14:42
Suriyada məsciddə partlayış törədilib, ölənlər və yaralananlar varDigər ölkələr
14:39
Levon Ter-Petrosyanın partiyası Ermənistanda seçkilərdə iştirak edəcəkRegion
14:38
Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış edən klublar cərimələnibFutbol
14:38