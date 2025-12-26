İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Levon Ter-Petrosyanın partiyası Ermənistanda seçkilərdə iştirak edəcək

    Region
    • 26 dekabr, 2025
    • 14:39
    Levon Ter-Petrosyanın partiyası Ermənistanda seçkilərdə iştirak edəcək

    Ermənistan Milli Konqresi Partiyası 2026-cı ilin iyun ayında Ermənistanda keçiriləcək parlament seçkilərində iştirak edəcək.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə partiyanın idarə heyətinin sədr müavini Aram Manukyan bildirib.

    "Baş nazir postuna namizədimiz partiyanın idarə heyətinin sədr müavini Levon Zurabyan olacaq", - o qeyd edib.

    Xatırladaq ki, "Ermənistan Milli Konqresi"nin sədri Ermənistanın keçmiş Prezidenti Levon Ter-Petrosyandır.

    Ermənistan Levon Ter-Petrosyan parlament seçkiləri
