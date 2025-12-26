Азербайджан вновь признан страной, свободной от африканской чумы лошадей

Всемирная организация здравоохранения животных (ВОЗЖ) подтвердила статус Азербайджана как страны, свободной от африканской чумы лошадей.

Об этом Report сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

Согласно информации, агентство в течение года провел различные мониторинги и меры контроля, после чего в ВОЗЖ были переданы соответствующие отчеты.

На основании представленных документов ВОЗЖ подтвердила статус Азербайджана как страны, свободной от африканской чумы лошадей.