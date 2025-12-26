Азербайджан вновь признан страной, свободной от африканской чумы лошадей
Здоровье
- 26 декабря, 2025
- 14:44
Всемирная организация здравоохранения животных (ВОЗЖ) подтвердила статус Азербайджана как страны, свободной от африканской чумы лошадей.
Об этом Report сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).
Согласно информации, агентство в течение года провел различные мониторинги и меры контроля, после чего в ВОЗЖ были переданы соответствующие отчеты.
На основании представленных документов ВОЗЖ подтвердила статус Азербайджана как страны, свободной от африканской чумы лошадей.
Последние новости
15:09
Разработана стратегия выхода азербайджанских товаров на рынок ТурцииБизнес
15:06
Число погибших при взрыве в мечети в Сирии достигло пяти - ОБНОВЛЕНОДругие страны
15:01
В Японии неизвестный напал на сотрудников завода, пострадали 14 человекДругие страны
14:56
Последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет 30 декабряМилли Меджлис
14:53
Экс-премьера Малайзии признали виновным в злоупотреблении властью и отмывании денегДругие страны
14:44
Фото
Азербайджан вновь признан страной, свободной от африканской чумы лошадейЗдоровье
14:28
Фото
По инициативе Лейлы Алиевой в детском доме в Гяндже проведено новогоднее мероприятиеСоциальная защита
14:28
Китай наложил санкции на 20 компаний из США за продажу оружия ТайванюДругие страны
14:24