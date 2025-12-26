Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Азербайджан вновь признан страной, свободной от африканской чумы лошадей

    Здоровье
    • 26 декабря, 2025
    • 14:44
    Азербайджан вновь признан страной, свободной от африканской чумы лошадей

    Всемирная организация здравоохранения животных (ВОЗЖ) подтвердила статус Азербайджана как страны, свободной от африканской чумы лошадей.

    Об этом Report сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

    Согласно информации, агентство в течение года провел различные мониторинги и меры контроля, после чего в ВОЗЖ были переданы соответствующие отчеты.

    На основании представленных документов ВОЗЖ подтвердила статус Азербайджана как страны, свободной от африканской чумы лошадей.

    Фото
    Azərbaycan atların Afrika xəstəliyindən azad ölkə statusu alıb
    Фото
    WOAH confirms Azerbaijan's status free of African horse sickness

    Последние новости

    15:09

    Разработана стратегия выхода азербайджанских товаров на рынок Турции

    Бизнес
    15:06

    Число погибших при взрыве в мечети в Сирии достигло пяти - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:01

    В Японии неизвестный напал на сотрудников завода, пострадали 14 человек

    Другие страны
    14:56

    Последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет 30 декабря

    Милли Меджлис
    14:53

    Экс-премьера Малайзии признали виновным в злоупотреблении властью и отмывании денег

    Другие страны
    14:44
    Фото

    Азербайджан вновь признан страной, свободной от африканской чумы лошадей

    Здоровье
    14:28
    Фото

    По инициативе Лейлы Алиевой в детском доме в Гяндже проведено новогоднее мероприятие

    Социальная защита
    14:28

    Китай наложил санкции на 20 компаний из США за продажу оружия Тайваню

    Другие страны
    14:24

    AZAL обратился к пассажирам, отправляющимся в Грузию

    Туризм
    Лента новостей