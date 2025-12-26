Китай наложил санкции на 20 компаний из США за продажу оружия Тайваню

Министерство иностранных дел Китая объявило о санкциях против 10 граждан и 20 оборонных компаний США за продажу оружия Тайваню.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Под китайские санкции, в частности, попал филиал Boeing в Сент-Луисе.

В министерстве заявили, что эти меры замораживают все активы подсанкционных лиц и компаний в Китае, и запрещают китайским организациям и частным лицам вести с ними бизнес.

В МИД Китая добавили, что лицам, находящимся в списке санкций, также запрещено въезжать в страну.

Отметим, что по законам США, в частности Закону об отношениях с Тайванем (Taiwan Relations Act) от 1979 года, Соединенные Штаты обязаны предоставлять Тайваню оборонительное оружие и услуги, чтобы поддерживать его способность к самообороне.