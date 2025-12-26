Суд по делу граждан Армении: Давид Ишханян выступает с последним словом

В Бакинском военном суде продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения.

Как сообщает Report, на сегодняшем судебном заседании с последним словом выступает обвиняемый Давид Ишханян.

В ходе выступления он озвучивает собственные контраргументы в ответ на заявления стороны обвинения.