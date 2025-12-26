Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi: Davit İşxanyan son söz deyir
- 26 dekabr, 2025
- 14:10
Bakı Hərbi Məhkəməsində dekabrın 26-də Ermənistan Respublikası vətəndaşlarının ittiham olunduğu cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi təqsirləndirilən şəxslərin son söz çıxışları ilə davam etdirilir.
"Report" xəbər verir ki, məhkəmə iclasında təqsirləndirilən şəxs Davit İşxanyan son söz çıxışı edir.
O, ittiham tərəfinin bildirdikləri ilə bağlı özünün əks arqumentlərini səsləndirir.
Qeyd edək ki, Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri, o cümlədən təcavüzkar müharibənin hazırlanması və aparılması, soyqırımı, müharibə qanunlarını və qaydalarını pozma, habelə terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə, hakimiyyəti zorla ələ keçirmə, onu zorla saxlama və digər çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən Ermənistan Respublikasının vətəndaşlarının məhkəməsi davam etdirilir.