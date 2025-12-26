İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi: Davit İşxanyan son söz deyir

    Daxili siyasət
    • 26 dekabr, 2025
    • 14:10
    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi: Davit İşxanyan son söz deyir

    Bakı Hərbi Məhkəməsində dekabrın 26-də Ermənistan Respublikası vətəndaşlarının ittiham olunduğu cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi təqsirləndirilən şəxslərin son söz çıxışları ilə davam etdirilir.

    "Report" xəbər verir ki, məhkəmə iclasında təqsirləndirilən şəxs Davit İşxanyan son söz çıxışı edir.

    O, ittiham tərəfinin bildirdikləri ilə bağlı özünün əks arqumentlərini səsləndirir.

    Qeyd edək ki, Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri, o cümlədən təcavüzkar müharibənin hazırlanması və aparılması, soyqırımı, müharibə qanunlarını və qaydalarını pozma, habelə terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə, hakimiyyəti zorla ələ keçirmə, onu zorla saxlama və digər çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən Ermənistan Respublikasının vətəndaşlarının məhkəməsi davam etdirilir.

    Ermənistan Məhkəmə

    Son xəbərlər

    14:14

    ETSN və Vəkillər Kollegiyası Müşfiqabadda ağacəkmə aksiyası keçirib

    Ekologiya
    14:13

    AZAL Gürcüstana səfər edən sərnişinlərə müraciət edib

    Turizm
    14:10

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi: Davit İşxanyan son söz deyir

    Daxili siyasət
    14:09
    Foto

    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Gəncədə uşaq evində Yeni il tədbiri keçirilib

    Sosial müdafiə
    14:08
    Foto

    Köç karvanı Xocalı rayonunun Seyidbəyli kəndinə çatıb, mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Qarabağ
    14:05

    Gələcəkdə Sərsəng su anbarında da avarçəkmə üzrə yarışlar keçirilə bilər

    Fərdi
    14:03

    "Bahar" yatağına investorların cəlbinə başlanılır

    Energetika
    14:02

    Bir qrup idmançı və idman mütəxəssisinə yeni mənzillər verilib

    İdman
    14:00

    İlham Əliyev 2025-ci ilin idman yekunlarına həsr olunan mərasimdə iştirak edib - YENİLƏNİB

    İdman
    Bütün Xəbər Lenti