Ведется работа по привлечению инвесторов в каспийский проект "Бахар"

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) разработала стратегическую дорожную карту по передаче инвесторам до 70% доли в проекте разработки месторождения "Бахар" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом сообщает "Report" со ссылкой на "Bahar Energy Operating Company Limited" (BEOC), оператора разработки месторождений "Бахар" и "Гум-Дениз".

"Оба месторождения имеют стратегическое значение для энергетической промышленности Азербайджана...(..)..Следует отметить, что с 15 августа 2025 года SOCAR приобрела 100% акций BEOC...(...). Компания подготовила стратегическую дорожную карту для частичной (60–70%) передачи акций месторождения "Бахар", и продолжается работа с целью привлечения инвесторов в проект в первом квартале 2026 года", - говорится в информации.

Ранее вице-президент SOCAR Бабек Гусейнов заявлял, что компания планирует открыть для инвесторов зрелые нефтегазовые месторождения со значительным объемом извлекаемых запасов: повторная разработка с применением новых технологий позволит значительно повысить коэффициент извлечения. Программа будет сосредоточена на месторождении "Бахар", открытом в 1969 году. По словам Гусейнова, до сих пор освоено лишь 10% ресурсов этого месторождения, а "остаточные запасы как минимум в три раза больше". Инвестиционная программа может также включать месторождение "Гум-Дениз", инфраструктурно связанное с Бахаром и открытое в 1955 году.

К настоящему времени на "Бахар" добыто около 20 млн тонн нефти и 140 млрд кубометров газа. Общая добыча на "Гум-Дениз" составила 30 млн тонн нефти и 27 млрд кубометров газа. Оба месторождения имеют стратегическое значение в развитии энергетической промышленности Азербайджана. Их разработка ведется на основе подписанного SOCAR и Bahar Energy Ltd. в декабре 2009 года Соглашения о разведке, реабилитации, разработке и долевому распределению добычи с морского блока "Бахар", включающего месторождения "Бахар" и "Гум-Дениз" на 25 лет с возможностью продления еще на 5 лет.