Число погибших при взрыве в мечети в Сирии достигло пяти - ОБНОВЛЕНО
Другие страны
- 26 декабря, 2025
- 15:06
Число жертв взрыва в шиитской мечети Имама Али в Сирии увеличилось до пяти, 21 человек получил ранения.
Об этом сообщает Report со ссылкой на SANA.
В сирийском городе Хомс неизвестный боевик устроил взрыв в шиитской мечети Имама Али.
Как передает Report, об этом сообщает агентство SANA.
По предварительным данным, погибли 3 человека, пятеро ранены. Взрыв прогремел во время пятничной службы.
Последние новости
15:09
Разработана стратегия выхода азербайджанских товаров на турецкий рынокБизнес
15:06
Число погибших при взрыве в мечети в Сирии достигло пяти - ОБНОВЛЕНОДругие страны
15:01
В Японии неизвестный напал на сотрудников завода, пострадали 14 человекДругие страны
14:56
Последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет 30 декабряМилли Меджлис
14:53
Экс-премьера Малайзии признали виновным в злоупотреблении властью и отмывании денегДругие страны
14:44
Фото
Азербайджан вновь признан страной, свободной от африканской чумы лошадейЗдоровье
14:28
Фото
По инициативе Лейлы Алиевой в детском доме в Гяндже проведено новогоднее мероприятиеСоциальная защита
14:28
Китай наложил санкции на 20 компаний из США за продажу оружия ТайванюДругие страны
14:24