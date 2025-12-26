Число погибших при взрыве в мечети в Сирии достигло пяти - ОБНОВЛЕНО

Число жертв взрыва в шиитской мечети Имама Али в Сирии увеличилось до пяти, 21 человек получил ранения.

Об этом сообщает SANA.

В сирийском городе Хомс неизвестный боевик устроил взрыв в шиитской мечети Имама Али.

Об этом сообщает агентство SANA.

По предварительным данным, погибли 3 человека, пятеро ранены. Взрыв прогремел во время пятничной службы.