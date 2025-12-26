Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Число погибших при взрыве в мечети в Сирии достигло пяти - ОБНОВЛЕНО

    • 26 декабря, 2025
    • 15:06
    Число погибших при взрыве в мечети в Сирии достигло пяти - ОБНОВЛЕНО

    Число жертв взрыва в шиитской мечети Имама Али в Сирии увеличилось до пяти, 21 человек получил ранения.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на SANA.

    В сирийском городе Хомс неизвестный боевик устроил взрыв в шиитской мечети Имама Али.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство SANA.

    По предварительным данным, погибли 3 человека, пятеро ранены. Взрыв прогремел во время пятничной службы.

    Suriyada məsciddə partlayış törədilib, ölənlər və yaralananlar var

