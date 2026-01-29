ЕС предоставит Украине и Молдове срочную гумпомощь в 153 млн евро

ЕС предоставит Украине и Молдове экстренную помощь в размере 153 млн евро на поддержку в условиях отсутствия электричества и тепла в условиях продолжающихся российских бомбардировок украинской энергетической инфраструктуры.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на Еврокомиссию, 145 млн евро будут выделены Украине на жилье, продовольствие, денежную помощь, психосоциальную поддержку и доступ к воде и медицинским услугам.

Остальная сумма предназначена на поддержку украинских беженцев в Молдове.

"С продолжающимися атаками России на энергетическую инфраструктуру Украины, миллионы людей в стране замерзают от холода", отметили в ЕК.

ЕС также усилил экстренную энергетическую поддержку Украины, доставив на этой неделе 447 электрогенераторов стоимостью 3,7 млн евро для восстановления электроснабжения больниц, убежищ и других критически важных служб.

Еще 500 генераторов в настоящее время разворачиваются, все из стратегических резервов RescEU, чтобы помочь обеспечить работу основных служб.