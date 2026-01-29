İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Aİ Ukrayna və Moldovaya 153 milyon avroluq humanitar yardım göndərəcək

    Digər ölkələr
    • 29 yanvar, 2026
    • 16:51
    Aİ Ukrayna və Moldovaya 153 milyon avroluq humanitar yardım göndərəcək

    Aİ Ukrayna və Moldovaya, davam edən Rusiya hücumları nəticəsində Ukrayna enerji infrastrukturunun dağılması səbəbindən elektrik və istilik olmadığı üçün 153 milyon avro həcmində təcili yardım göndərəcək.

    "Report"un Avropa bürosu Avropa Komissiyasına (AK) istinadən xəbər verir ki, 145 milyon avro Ukraynaya mənzil, qida, maddi yardım, psixososial dəstək eləcə də, su və tibbi xidmətlər üçün ayrılacaq.

    Qalan məbləğ Moldovadakı Ukrayna qaçqınlarına dəstək üçün nəzərdə tutulub. "Rusiyanın Ukraynanın enerji infrastrukturuna davam edən hücumları səbəbindən ölkədə milyonlarla insan soyuqdan donur", - AK qeyd edib.

    Aİ həmçinin Ukraynaya dəstək məqsədilə bu həftə xəstəxanaların, sığınacaqların və digər kritik əhəmiyyətli xidmətlərin elektrik təchizatının bərpası üçün 3,7 milyon avro dəyərində 447 elektrik generatoru göndərib.

    Əsas xidmətlərin işləməsinə kömək etmək üçün hazırda "RescEU"in strateji ehtiyatlarından daha 500 generator hazırlanır.

    Avropa İttifaqı Ukrayna Moldova Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    ЕС предоставит Украине и Молдове срочную гумпомощь в 153 млн евро
    EU announces €153M in humanitarian aid to Ukraine, Moldova

