    Digər ölkələr
    • 26 dekabr, 2025
    • 14:42
    Suriyada məsciddə partlayış törədilib, ölənlər və yaralananlar var

    Naməlum şəxs Suriyanın Homs şəhərində İmam Əli məscidində cümə namazı zamanı partlayış törədib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "SANA" agentliyi məlumat yayıb.

    İlkin məlumatlara görə, üç nəfər ölüb, beş nəfər yaralanıb.

    Число погибших при взрыве в мечети в Сирии достигло пяти - ОБНОВЛЕНО

