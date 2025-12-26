Suriyada məsciddə partlayış törədilib, ölənlər və yaralananlar var
Digər ölkələr
- 26 dekabr, 2025
- 14:42
Naməlum şəxs Suriyanın Homs şəhərində İmam Əli məscidində cümə namazı zamanı partlayış törədib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "SANA" agentliyi məlumat yayıb.
İlkin məlumatlara görə, üç nəfər ölüb, beş nəfər yaralanıb.
Son xəbərlər
15:04
Azərbaycan güləşçilərinin Dünya Kubokunda daha uğurlu nəticə göstərməsinə hakim ədalətsizliyi mane olubFərdi
14:54
Foto
AMB: Xüsusi tənzimləmə rejimi çərçivəsində 4 innovativ məhsul sınaqdan keçiriləcəkMaliyyə
14:53
Azərbaycanda üç nəfər sənədlərin saxtalaşdırılmasına görə futboldan uzaqlaşdırılıbFutbol
14:49
UN-Habitat icraçı direktoru: Bakıda Ağ Şəhər transformasiya, şəhər yenilənməsinin nümunəsidirİnfrastruktur
14:47
Foto
Elm və Təhsil Nazirliyinin təhsil sisteminin informasiyalaşdırılmasının səmərəliliyi yoxlanılıbMaliyyə
14:42
Suriyada məsciddə partlayış törədilib, ölənlər və yaralananlar varDigər ölkələr
14:39
Levon Ter-Petrosyanın partiyası Ermənistanda seçkilərdə iştirak edəcəkRegion
14:38
Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış edən klublar cərimələnibFutbol
14:38