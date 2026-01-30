İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Ağacların qanunsuz kəsilməsi nəticəsində yaşıllıqlara 129 min manatdan çox ziyan dəyib

    Ekologiya
    • 30 yanvar, 2026
    • 18:39
    Ağacların qanunsuz kəsilməsi nəticəsində yaşıllıqlara 129 min manatdan çox ziyan dəyib

    Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən son bir həftə ərzində keçirilən nəzarət tədbirləri zamanı Bakı, Gəncə şəhərləri, Abşeron və İsmayıllı rayonlarının inzibati ərazilərində ağacların qanunsuz kəsilməsi nəticəsində yaşıllıqlara 129 min manatdan çox ziyan dəyib.

    "Report" xəbər verir ki, Bakı şəhəri Xətai rayonu Nəsrəddin Tusi küçəsi 10G ünvanında, eyni zamanda Xətai rayonu Xəqani Rüstəmov küçəsində, Gəncə şəhəri Şah İsmayıl Xətai prospekti 231 ünvanında, Abşeron rayonu Ceyranbatan qəsəbəsi Nizami küçəsində, İsmayıllı rayonu Zərnava və Sərdahar kəndlərinin inzibati ərazilərində ağacların qanunsuz kəsilməsi nəticəsində yaşıllıqlara 129 min 10 manat məbləğində ziyan dəydiyi müəyyən edilib.

    Hər bir fakt üzrə yaşıllıqlara dəymiş ziyanın məbləği cinayət tərkibi yaratdığından məsələyə hüquqi qiymət verilməsi üçün toplanmış materiallar hüquq-mühafizə orqanlarına göndərilib.

    Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidməti yaşıllıqların qanunsuz kəsilməsi ziyan

