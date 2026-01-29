В Азербайджане обсудили меры по повышению эффективности международных перевозок
Инфраструктура
- 29 января, 2026
- 16:51
Руководство министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана и соответствующих госструктур обсудило с компаниями, занимающимися международными грузоперевозками, меры по повышению эффективности организации их деятельности.
Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети "X".
"Мы провели встречу с представителями компаний-перевозчиков, занимающихся международными автомобильными грузоперевозками. В ходе встречи провели обмен мнениями о текущей ситуации в сфере международных перевозок и мерах, принимаемых для увеличения участия перевозчиков на международных рынках", - написал он.
Набиев отметил, что предложения перевозчиков также были выслушаны.
