    В Азербайджане обсудили меры по повышению эффективности международных перевозок

    Инфраструктура
    • 29 января, 2026
    • 16:51
    В Азербайджане обсудили меры по повышению эффективности международных перевозок

    Руководство министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана и соответствующих госструктур обсудило с компаниями, занимающимися международными грузоперевозками, меры по повышению эффективности организации их деятельности.

    Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на своей странице в соцсети "X".

    "Мы провели встречу с представителями компаний-перевозчиков, занимающихся международными автомобильными грузоперевозками. В ходе встречи провели обмен мнениями о текущей ситуации в сфере международных перевозок и мерах, принимаемых для увеличения участия перевозчиков на международных рынках", - написал он.

    Набиев отметил, что предложения перевозчиков также были выслушаны.

