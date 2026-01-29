İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Azərbaycanın beynəlxalq yükdaşıma şirkətləri ilə fəaliyyətinin səmərəliliyi müzakirə edilib

    İnfrastruktur
    • 29 yanvar, 2026
    • 16:29
    Azərbaycanın beynəlxalq yükdaşıma şirkətləri ilə fəaliyyətinin səmərəliliyi müzakirə edilib

    Azərbaycanın beynəlxalq yükdaşıma üzrə şirkətləri ilə fəaliyyətin daha səmərəli təşkili istiqamətində atılacaq addımlar müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.

    "Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq yükdaşıma həyata keçirən daşıyıcı şirkətlərin nümayəndələri ilə görüş keçirdik. Görüş zamanı beynəlxalq daşımalar sahəsində mövcud vəziyyət, daşıyıcıların beynəlxalq bazarlarda iştirakının artırılması istiqamətində görülən tədbirlər barədə fikir mübadiləsi apardıq", – deyə nazir qeyd edib.

    R. Nəbiyev eyni zamanda daşıyıcıların təkliflərinin dinlədildiyini diqqətə çatdırıb.

    В Азербайджане обсудили меры по повышению эффективности международных перевозок
    Measures to improve efficiency of international transportation discussed in Azerbaijan

