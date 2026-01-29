Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Кабмин внес изменения в постановление по бланкам строгой отчетности

    Финансы
    • 29 января, 2026
    • 16:28
    Кабинет министров внес поправки в "Правила составления и применения бланков строгой отчетности в соответствии с особенностями деятельности предприятий и организаций, а также физических лиц, занимающихся предпринимательством", утвержденные постановлением от 27 августа 2004 года.

    Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

    Согласно постановлению, бланки строгой отчетности печатаются юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность по их изготовлению, за счет средств заказчиков. Исключение составляют выписки из Правительственного платежного портала, созданного Центральным банком Азербайджана, информационной системы "ASAN ödəniş" ООО "Инновационный Центр" при ASAN Xidmət, Централизованной информационной системы по различным сборам ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", Автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками ЗАО "Азербайджанские железные дороги", Автоматизированной корпоративной информационной системы "Почтово-финансовые услуги", внедренной ООО "Азерпочт".

