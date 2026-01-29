Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    АПБА предупредило бизнес о случаях обмана в сфере дезинфекции

    Внутренняя политика
    • 29 января, 2026
    • 16:42
    АПБА предупредило бизнес о случаях обмана в сфере дезинфекции

    Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) выступило с предупреждением после участившихся случаев незаконного использования его имени отдельными частными компаниями, оказывающими услуги по дезинфекции, для оказания давления на предпринимателей.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальное заявление Агентства, в последнее время представители частных дезинфекционных компаний посещают предприятия пищевой отрасли, ложно представляясь сотрудниками АПБА. Используя эту уловку, они предлагают заключить договоры на свои услуги, а при отказе прибегают к запугиванию бизнесменов угрозами о якобы предстоящих проверках и суровых санкциях.

    АПБА подчеркивает, что не предоставляет услуги по дезинфекции и не имеет аффилированных структур, занимающихся такой деятельностью. Дезинфекционные работы выполняются исключительно независимыми хозяйствующими субъектами на основании специальной лицензии.

    В то же время агентство напоминает владельцам пищевых предприятий, что в соответствии с законом "О продовольственной безопасности", владельцы пищевых объектов обязаны регулярно проводить дезинфекционные мероприятия и хранить документы, подтверждающие их выполнение. АПБА, в свою очередь, является центральным органом исполнительной власти, который лишь контролирует соблюдение этих требований.

    Агентство призывает предпринимателей проявлять бдительность и при столкновении с подобными фактами мошенничества немедленно сообщать о них по телефону колл-центра "1003".

    АПБА также предупредило, что в случае повторных нарушений материалы о противоправных действиях будут передаваться в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

    АПБА дезинфекция пищевая безопасность мошенничество предприниматели угрозы
    AQTA-nın adından istifadə edən dezinfeksiya şirkətlərinə xəbərdarlıq olunub
    Ты - Король

    Последние новости

    18:15

    Движение поездов в Бакинском метро восстановлено - ОБНОВЛЕНО-2

    Инфраструктура
    18:11

    В 2025 году в Азербайджане потребителям возвращено 383 тыс. манатов

    Бизнес
    17:54

    ЕС уволил высокопоставленного чиновника в связи с коррупционным скандалом

    Другие страны
    17:53
    Фото

    Азербайджан и ЕС обсудили включение Зангезурского коридора в TEN-T

    Инфраструктура
    17:52

    Король Дании в феврале посетит Гренландию

    Другие страны
    17:51

    Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос почти на 13%

    Финансы
    17:47

    Сибига вновь заявил о готовности Зеленского встретиться c Путиным

    Другие страны
    17:44

    Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос на 7%

    Финансы
    17:33

    В Азербайджане в 2025 году трудоустроены 5,8 тыс. лиц с инвалидностью

    Социальная защита
    Лента новостей