АПБА предупредило бизнес о случаях обмана в сфере дезинфекции

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) выступило с предупреждением после участившихся случаев незаконного использования его имени отдельными частными компаниями, оказывающими услуги по дезинфекции, для оказания давления на предпринимателей.

Как сообщает Report со ссылкой на официальное заявление Агентства, в последнее время представители частных дезинфекционных компаний посещают предприятия пищевой отрасли, ложно представляясь сотрудниками АПБА. Используя эту уловку, они предлагают заключить договоры на свои услуги, а при отказе прибегают к запугиванию бизнесменов угрозами о якобы предстоящих проверках и суровых санкциях.

АПБА подчеркивает, что не предоставляет услуги по дезинфекции и не имеет аффилированных структур, занимающихся такой деятельностью. Дезинфекционные работы выполняются исключительно независимыми хозяйствующими субъектами на основании специальной лицензии.

В то же время агентство напоминает владельцам пищевых предприятий, что в соответствии с законом "О продовольственной безопасности", владельцы пищевых объектов обязаны регулярно проводить дезинфекционные мероприятия и хранить документы, подтверждающие их выполнение. АПБА, в свою очередь, является центральным органом исполнительной власти, который лишь контролирует соблюдение этих требований.

Агентство призывает предпринимателей проявлять бдительность и при столкновении с подобными фактами мошенничества немедленно сообщать о них по телефону колл-центра "1003".

АПБА также предупредило, что в случае повторных нарушений материалы о противоправных действиях будут передаваться в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.