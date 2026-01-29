Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Делегации Саудовской Аравии и Израиля в США обсуждают ситуацию вокруг Ирана

    Другие страны
    • 29 января, 2026
    • 16:49
    Делегации Саудовской Аравии и Израиля в США обсуждают ситуацию вокруг Ирана

    Представители Саудовской Аравии и Израиля на этой неделе активно посещают Вашингтон для обсуждения ситуации в Иране на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа.

    Как передает Report, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

    "На этой неделе администрация Трампа принимает высокопоставленных официальных лиц из оборонных и разведывательных ведомств Израиля и Саудовской Аравии для переговоров по Ирану, на фоне того, как президент Трамп рассматривает возможность военных ударов", - сообщил итсточник.

    Портал отмечает, что на фоне того, что Трамп отдал приказ о наращивании военного присутствия США в Персидском заливе в рамках подготовки к возможным военным действиям. Израиль, Саудовская Аравия и другие страны региона находятся в состоянии повышенной готовности.

    По данным израильских СМИ, в рамках контактов глава разведывательного отдела ЦАХАЛ генерал Шломи Биндер провел встречи с высокопоставленными должностными лицами в Пентагоне, ЦРУ и Белом доме для того, чтобы поделиться разведданными о возможных целях в Иране. Делегация Саудовской Аравии работает над продвижением дипломатического пути и предостерегает от региональной эскалации, в то время как Белый дом подчеркивает, что Трамп еще не принял окончательного решения.

    Səudiyyə Ərəbistanı və İsrail rəsmiləri İranla bağlı vəziyyəti Vaşinqtonda müzakirə edirlər
    Saudi and Israeli officials visit Washington to discuss Iran strikes
