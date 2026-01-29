Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Начались торги по продаже аэропорта "Домодедово"

    Инфраструктура
    • 29 января, 2026
    • 16:37
    Торги по продаже аэропорта "Домодедово" стартовали на электронной площадке "РТС-тендер".

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это следует из страницы лота на площадке.

    "Продажа долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "ДМЕ Холдинг" и другие... Идет аукцион", - говорится на сайте площадки.

    Торги по продаже "Домодедово" пройдут с понижением стоимости, начальная цена установлена на уровне 132,3 млрд рублей (свыше $1,8 млрд). Шаг понижения составит 10% от суммы - 13,2 млрд рублей, при этом стоимость актива не опустится ниже 66,1 млрд рублей.

    Аэропорт выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области в июне 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта.

    аэропорт Россия продажа торги
