Начались торги по продаже аэропорта "Домодедово"

Торги по продаже аэропорта "Домодедово" стартовали на электронной площадке "РТС-тендер".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это следует из страницы лота на площадке.

"Продажа долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "ДМЕ Холдинг" и другие... Идет аукцион", - говорится на сайте площадки.

Торги по продаже "Домодедово" пройдут с понижением стоимости, начальная цена установлена на уровне 132,3 млрд рублей (свыше $1,8 млрд). Шаг понижения составит 10% от суммы - 13,2 млрд рублей, при этом стоимость актива не опустится ниже 66,1 млрд рублей.

Аэропорт выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области в июне 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта.