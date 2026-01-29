Президент Узбекистана находится с визитом в Турции
В регионе
- 29 января, 2026
- 16:45
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с официальным визитом в Турции.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, лидера Узбекистана в аэропорту Эсенбога встретили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган.
Отмечается, что оба лидера примут участие в четвертом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Узбекистан. На заседании будут подробно обсуждаться шаги по дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.
Ожидается, что после двусторонних встреч лидеров и переговоров с делегациями пройдет пресс-конференция.
Последние новости
18:15
Движение поездов в Бакинском метро восстановлено - ОБНОВЛЕНО-2Инфраструктура
18:11
В 2025 году в Азербайджане потребителям возвращено 383 тыс. манатовБизнес
17:54
ЕС уволил высокопоставленного чиновника в связи с коррупционным скандаломДругие страны
17:53
Фото
Азербайджан и ЕС обсудили включение Зангезурского коридора в TEN-TИнфраструктура
17:52
Король Дании в феврале посетит ГренландиюДругие страны
17:51
Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос почти на 13%Финансы
17:47
Сибига вновь заявил о готовности Зеленского встретиться c ПутинымДругие страны
17:44
Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос на 7%Финансы
17:33