    Президент Узбекистана находится с визитом в Турции

    В регионе
    • 29 января, 2026
    • 16:45
    Президент Узбекистана находится с визитом в Турции

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с официальным визитом в Турции.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, лидера Узбекистана в аэропорту Эсенбога встретили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган.

    Отмечается, что оба лидера примут участие в четвертом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Узбекистан. На заседании будут подробно обсуждаться шаги по дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

    Ожидается, что после двусторонних встреч лидеров и переговоров с делегациями пройдет пресс-конференция.

    Özbəkistan Prezidenti Türkiyədə səfərdədir
