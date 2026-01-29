Президент Узбекистана находится с визитом в Турции

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с официальным визитом в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, лидера Узбекистана в аэропорту Эсенбога встретили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган.

Отмечается, что оба лидера примут участие в четвертом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Узбекистан. На заседании будут подробно обсуждаться шаги по дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

Ожидается, что после двусторонних встреч лидеров и переговоров с делегациями пройдет пресс-конференция.