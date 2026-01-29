В Грузии раскрыта незаконная схема уклонения от военной службы, задержан 21 человек

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    • 29 января, 2026
    • 16:30
    Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии раскрыла незаконную схему уклонения от военной службы.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил глава Антикоррупционного агентства СГБ Эмзар Гагнидзе на брифинге в СГБ.

    По его словам, операция проводилась сотрудниками Антикоррупционного агентства в различных регионах страны. Всего задержан 21 человек, всем им предъявлены обвинения в коррупционных преступлениях.

    В производстве находятся семь уголовных дел, в большинстве случаев дело связано с предоставлением поддельных медицинских справок для отсрочки прохождения военной службы, а также для получения статуса лица с ограниченными возможностями и соответствующей пенсии.

    Среди задержанных есть врачи и медсестры, а также представители ряда грузинских компаний. Задержанным грозят сроки лишения свободы от 4 до 9 лет.

    Gürcüstanda hərbi xidmətdən yayınma ilə bağlı qanunsuz sxem ifşa edilib, 21 nəfər saxlanılıb
