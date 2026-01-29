В Грузии раскрыта незаконная схема уклонения от военной службы, задержан 21 человек

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии раскрыла незаконную схему уклонения от военной службы.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил глава Антикоррупционного агентства СГБ Эмзар Гагнидзе на брифинге в СГБ.

По его словам, операция проводилась сотрудниками Антикоррупционного агентства в различных регионах страны. Всего задержан 21 человек, всем им предъявлены обвинения в коррупционных преступлениях.

В производстве находятся семь уголовных дел, в большинстве случаев дело связано с предоставлением поддельных медицинских справок для отсрочки прохождения военной службы, а также для получения статуса лица с ограниченными возможностями и соответствующей пенсии.

Среди задержанных есть врачи и медсестры, а также представители ряда грузинских компаний. Задержанным грозят сроки лишения свободы от 4 до 9 лет.