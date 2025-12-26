AZAL обратился к пассажирам, отправляющимся в Грузию

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    26 декабря, 2025
    С 1 января 2026 года все иностранные граждане, въезжающие в Грузию, обязаны иметь действующий полис медицинского страхования на весь период пребывания в стране.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

    Требование распространяется на всех иностранных граждан, въезжающих в Грузию с туристическими, деловыми или транзитными целями.

    Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL рекомендует пассажирам, планирующим поездки в Грузию с 1 января 2026 года, заранее учитывать новые требования при подготовке к путешествию и оформлять медицинскую страховку до вылета.

    Согласно установленным правилам, иностранные граждане должны иметь полис медицинского страхования и страхования от несчастных случаев, действующий на весь период пребывания в стране - с даты въезда до даты выезда. Минимальный размер страхового покрытия должен составлять не менее 30 000 грузинских лари (GEL).

    Страховой полис может быть оформлен как в грузинских, так и в иностранных страховых компаниях. Документ должен быть представлен в электронном или бумажном виде и быть доступен на грузинском или английском языке.

    Страховой полис должен содержать следующую обязательную информацию:

    - Стороны договора страхования;

    - Территория действия договора страхования;

    - Предмет страхования;

    - Даты начала и окончания действия страхового покрытия;

    - Страховые риски;

    - Размер страховой суммы (лимиты);

    - Размер страховой премии;

    - Место и условия оплаты.

    Новое требование вводится в соответствии с законом Грузии "О туризме". Постановление правительства Грузии "Об утверждении Правил и условий обязательного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев для туристов, въезжающих в Грузию" вступит в силу 1 января 2026 года.

    AZAL Грузия
    AZAL Gürcüstana səfər edən sərnişinlərə müraciət edib
    AZAL addresses passengers traveling to Georgia

