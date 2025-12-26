İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    AZAL Gürcüstana səfər edən sərnişinlərə müraciət edib

    Turizm
    • 26 dekabr, 2025
    • 14:13
    AZAL Gürcüstana səfər edən sərnişinlərə müraciət edib

    "Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) Gürcüstana səfər edən sərnişinlərə müraciət edib.

    "Report" AZAL-a istinadən xəbər verir ki, yanvarın 1-dən etibarən Gürcüstana daxil olan bütün xarici vətəndaşlar ölkədə qaldıqları müddət ərzində qüvvədə olan tibbi sığortaya malik olmalıdırlar.

    Qaydalar Gürcüstana turizm, işgüzar və ya tranzit məqsədilə daxil olan bütün xarici vətəndaşlara şamil olunur.

    Azərbaycanın milli aviadaşıyıcısı AZAL 1 yanvar 2026-cı il tarixindən sonra Gürcüstana səfər etməyi planlaşdıran sərnişinlərə səyahətə hazırlıq zamanı yeni tələbləri əvvəlcədən nəzərə almağı və uçuşdan öncə tibbi sığortanı rəsmiləşdirməyi tövsiyə edir.

    Müəyyən edilmiş tələblərə əsasən, xarici vətəndaşlar ölkədə olduqları bütün müddət ərzində, yəni giriş tarixindən çıxış tarixinədək qüvvədə olan tibbi sığorta və bədbəxt hadisələrdən sığorta polisinə malik olmalıdırlar. Sığorta təminatının minimum məbləği 30 000 gürcü larisi (GEL) təşkil etməlidir.

    Sığorta Gürcüstanın və ya xarici ölkələrin sığorta şirkətləri tərəfindən təqdim edilə bilər. Sənəd elektron və ya kağız formada təqdim olunmalı, gürcü və ya ingilis dilində tərtib edilməlidir.

    Sığorta aşağıdakı məlumatları özündə əks etdirməlidir:

    • Sığorta müqaviləsinin tərəfləri;

    • Sığorta müqaviləsinin qüvvədə olduğu ərazi;

    • Sığortanın predmeti;

    • Sığorta təminatının qüvvəyə minmə və bitmə tarixləri;

    • Sığorta riskləri;

    • Sığorta təminatının məbləği (limitlər);

    • Sığorta haqqının məbləği;

    • Ödənişin yeri və şərtləri.

    Yeni tələb Gürcüstanın "Turizm haqqında" Qanununa əsasən tətbiq edilir. Gürcüstan hökumətinin "Gürcüstana gələn turistlərin icbari sağlamlıq və bədbəxt hadisələrdən sığorta qaydaları və şərtlərinin təsdiq edilməsi haqqında" qərarı 1 yanvar 2026-cı il tarixində qüvvəyə minir.

    Gürcüstan AZAL Müraciət
    AZAL обратился к пассажирам, отправляющимся в Грузию
    AZAL addresses passengers traveling to Georgia

    Son xəbərlər

    15:11

    Region Liqası komandası azarkeşlərinin rəqibə hücumuna görə texniki məğlubiyyət alıb

    Futbol
    15:04

    Azərbaycan güləşçilərinin Dünya Kubokunda daha uğurlu nəticə göstərməsinə hakim ədalətsizliyi mane olub

    Fərdi
    14:54
    Foto

    AMB: Xüsusi tənzimləmə rejimi çərçivəsində 4 innovativ məhsul sınaqdan keçiriləcək

    Maliyyə
    14:53

    Azərbaycanda üç nəfər sənədlərin saxtalaşdırılmasına görə futboldan uzaqlaşdırılıb

    Futbol
    14:49

    UN-Habitat icraçı direktoru: Bakıda Ağ Şəhər transformasiya, şəhər yenilənməsinin nümunəsidir

    İnfrastruktur
    14:47
    Foto

    Elm və Təhsil Nazirliyinin təhsil sisteminin informasiyalaşdırılmasının səmərəliliyi yoxlanılıb

    Maliyyə
    14:42

    Suriyada məsciddə partlayış törədilib, ölənlər və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    14:39

    Levon Ter-Petrosyanın partiyası Ermənistanda seçkilərdə iştirak edəcək

    Region
    14:38

    Azərbaycan Premyer Liqasında çıxış edən klublar cərimələnib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti