    Израиль остановил операцию по захвату города Газы

    Другие страны
    • 04 октября, 2025
    • 06:18
    Власти Израиля поручили своим войскам остановить выполнение операции по захвату города Газы.

    Как передает Report, об этом сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ".

    "После ночных оценок ситуации и переговоров с американскими представителями политическое руководство дало указание Армии обороны Израиля сократить активность в Газе "до минимума" и проводить только оборонительные действия в секторе", - говорится в сообщении.

    На радиостанции отметили, что подобные меры фактически означают остановку операции по захвату города.

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовала заявление, отметив, что Тель-Авив готовится к реализации первого этапа плана.

    "Мы продолжим работать в полном сотрудничестве с президентом [США Дональдом Трампом] и его командой, чтобы положить конец войне в соответствии с принципами, изложенными Израилем и соответствующими видению президента Трампа", - говорится в заявлении.

    В то же время начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир также поручил подготовиться к реализации вышеупомянутого этапа по освобождению заложников. По его словам, приоритетом остается безопасность сил армии Израиля.

    Ранее палестинское радикальное движение ХАМАС заявило о готовности освободить всех израильских заложников и обсудить детали мирного плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня в анклаве.

