Израиль остановил операцию по захвату города Газы

Власти Израиля поручили своим войскам остановить выполнение операции по захвату города Газы.

Как передает Report, об этом сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ".

"После ночных оценок ситуации и переговоров с американскими представителями политическое руководство дало указание Армии обороны Израиля сократить активность в Газе "до минимума" и проводить только оборонительные действия в секторе", - говорится в сообщении.

На радиостанции отметили, что подобные меры фактически означают остановку операции по захвату города.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовала заявление, отметив, что Тель-Авив готовится к реализации первого этапа плана.

"Мы продолжим работать в полном сотрудничестве с президентом [США Дональдом Трампом] и его командой, чтобы положить конец войне в соответствии с принципами, изложенными Израилем и соответствующими видению президента Трампа", - говорится в заявлении.

В то же время начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир также поручил подготовиться к реализации вышеупомянутого этапа по освобождению заложников. По его словам, приоритетом остается безопасность сил армии Израиля.

Ранее палестинское радикальное движение ХАМАС заявило о готовности освободить всех израильских заложников и обсудить детали мирного плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня в анклаве.