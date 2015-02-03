​Тяжелое ДТП в Израиле - восемь человек погибли, 20 ранены

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Восемь мусульманских паломниц погибли, свыше 20 получили травмы в крупной автоаварии на юге Израиля, сообщили полиция, спасательные службы и СМИ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее официальный представитель полиции Мики Розенфельд сообщал о пяти погибших.

Автобус, на котором жители одного из бедуинских поселков возвращались домой из Иерусалима, столкнулся с грузовым автомобилем, перевозившим на платформе два трактора с навесным оборудованием.

"Восемь человек погибли, один получил тяжелые травмы, двое - средней тяжести, 21 ранен легко", - сообщила по итогам аварии служба "скорой помощи".

Погибшие и большинство раненых - женщины старше 50 лет. Они возвращались из паломнической поездки в иерусалимскую мечеть Аль-Акса - третью по значимости святыню мусульманского мира после саудовских городов Мекка и Медина.