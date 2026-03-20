Израиль атаковал военные объекты на юге Сирии
Другие страны
- 20 марта, 2026
- 10:54
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по объектам военной инфраструктуры на юге Сирии.
Как передает Report со ссылкой на ЦАХАЛ, израильские военные отмечают, что удары были нанесены минувшей ночью в ответ на события четверга, в ходе которых были атакованы друзы в Ас-Сувейде.
Согласно информации, ЦАХАЛ нанес удары по командному центру и вооружению на военных объектах сирийских правительственных сил на юге Сирии.
"ЦАХАЛ продолжает следить за развитием событий на юге Сирии и будет действовать в соответствии с директивами политического руководства", - говорится в сообщении.
Последние новости
