Израиль атаковал военные объекты на юге Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по объектам военной инфраструктуры на юге Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ЦАХАЛ, израильские военные отмечают, что удары были нанесены минувшей ночью в ответ на события четверга, в ходе которых были атакованы друзы в Ас-Сувейде.

Согласно информации, ЦАХАЛ нанес удары по командному центру и вооружению на военных объектах сирийских правительственных сил на юге Сирии.

"ЦАХАЛ продолжает следить за развитием событий на юге Сирии и будет действовать в соответствии с директивами политического руководства", - говорится в сообщении.