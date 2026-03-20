İsrail Suriyanın cənubundakı hərbi obyektlərə hücum edib
Digər ölkələr
- 20 mart, 2026
- 11:25
İsrail Müdafiə Ordusu Suriyanın cənubundakı hərbi infrastruktura zərbələr endirib.
Bu barədə "Report" İsrail ordusuna istinadən xəbər verir.
İsrail hərbçiləri bildiriblər ki, zərbələr Əs-Süveydada druzların hücuma məruz qalmasına cavab olaraq vurulub.
Məlumata görə, İsrail ordusu Suriya hökumət qüvvələrinin hərbi obyektlərindəki komandanlıq mərkəzinə və silah-sursat anbarlarına zərbələr endirib.
Qeyd olunub ki, ordu Suriyanın cənubunda hadisələrin inkişafını izləməyə davam edir və siyasi rəhbərliyin direktivlərinə uyğun hərəkət edəcək.
Son xəbərlər
