    Иветт Купер: Британия хочет, чтобы Ливан был включен в соглашение о прекращении огня

    Ливан должен быть включен в соглашение о прекращении огня между США и Ираном.

    Как передает Report в этом в интервью Sky News заявила глава МИД Великобритании Иветт Купер.

    "Меня глубоко тревожит атаки со стороны Израиля в Ливане вчера. Мы видим гуманитарные последствия, массовое перемещение населения в Ливане. Поэтому мы очень хотим, чтобы режим прекращения огня был распространен на Ливан", - сказала она.

    Купер также отметила, что необходимо поддерживать действующее в настоящее время перемирие на всей территории Ирана "и, что крайне важно, добиться открытия Ормузского пролива". Поскольку Ормузский пролив играет важную роль для мировой экономики.

    İvett Kuper: Britaniya Livanın atəşkəs sazişinə daxil edilməsini istəyir
    Yvette Cooper: UK wants Lebanon included in ceasefire agreement

