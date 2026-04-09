Иветт Купер: Британия хочет, чтобы Ливан был включен в соглашение о прекращении огня

Ливан должен быть включен в соглашение о прекращении огня между США и Ираном.

Как передает Report в этом в интервью Sky News заявила глава МИД Великобритании Иветт Купер.

"Меня глубоко тревожит атаки со стороны Израиля в Ливане вчера. Мы видим гуманитарные последствия, массовое перемещение населения в Ливане. Поэтому мы очень хотим, чтобы режим прекращения огня был распространен на Ливан", - сказала она.

Купер также отметила, что необходимо поддерживать действующее в настоящее время перемирие на всей территории Ирана "и, что крайне важно, добиться открытия Ормузского пролива". Поскольку Ормузский пролив играет важную роль для мировой экономики.