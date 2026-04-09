İvett Kuper: Britaniya Livanın atəşkəs sazişinə daxil edilməsini istəyir
Digər ölkələr
- 09 aprel, 2026
- 11:18
Livan ABŞ və İran arasında atəşkəs sazişinə daxil edilməlidir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri İvett Kuper "Sky News"a müsahibəsində bildirib.
"İsrailin dünən Livana hücumları məni dərindən narahat edir. Biz humanitar nəticələri, Livanda əhalinin kütləvi köçürülməsini müşahidə edirik. Buna görə də biz atəşkəs rejiminin Livana da şamil edilməsini istəyirik", - o qeyd edib.
Kuper bildirib ki, hazırda İranın bütün ərazisində qüvvədə olan atəşkəsi dəstəkləmək və Hörmüz boğazının açılmasına nail olmaq lazımdır. Çünki Hörmüz boğazı dünya iqtisadiyyatı üçün mühüm rol oynayır.
