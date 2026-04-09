    • 09 aprel, 2026
    • 11:18
    İvett Kuper: Britaniya Livanın atəşkəs sazişinə daxil edilməsini istəyir

    Livan ABŞ və İran arasında atəşkəs sazişinə daxil edilməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri İvett Kuper "Sky News"a müsahibəsində bildirib.

    "İsrailin dünən Livana hücumları məni dərindən narahat edir. Biz humanitar nəticələri, Livanda əhalinin kütləvi köçürülməsini müşahidə edirik. Buna görə də biz atəşkəs rejiminin Livana da şamil edilməsini istəyirik", - o qeyd edib.

    Kuper bildirib ki, hazırda İranın bütün ərazisində qüvvədə olan atəşkəsi dəstəkləmək və Hörmüz boğazının açılmasına nail olmaq lazımdır. Çünki Hörmüz boğazı dünya iqtisadiyyatı üçün mühüm rol oynayır.

    Иветт Купер: Британия хочет, чтобы Ливан был включен в соглашение о прекращении огня
    Yvette Cooper: UK wants Lebanon included in ceasefire agreement

    Son xəbərlər

    11:51

    İnqa Ruqiniene: Litva Avropa İttifaqı–Azərbaycan əlaqələrinin daha da yaxınlaşmasını dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    11:50
    Foto

    Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında şahmat yarışı keçirilib

    Fərdi
    11:47
    Foto

    İlham Əliyev Litvanın Baş nazirini qəbul edib

    Xarici siyasət
    11:46

    Azərbaycanda I sinfə qəbul "mygov" üzərindən həyata keçiriləcək - EKSKLÜZİV

    Elm və təhsil
    11:42
    Video

    "İrşad"da "Şad Günlər" fürsəti yenidən start götürür!

    Biznes
    11:39

    Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu auditor seçir

    Maliyyə
    11:37

    Harri Maquayr "Mançester Yunayted"lə yeni müqavilə üçün maaşının azaldılmasına razılaşıb

    Futbol
    11:35
    Foto

    Litvanın Baş naziri Bakıda şəhidlərin xatirəsini anıb

    Xarici siyasət
    11:34

    Türkiyə MN: C-130-un "qara qutu"su hadisəni tam aydınlaşdıracaq məlumatları qeydə almayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti