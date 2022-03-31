О нас
Аудио новости

Италия получила разъяснения от РФ по оплате российского газа

Италия получила разъяснения от РФ по оплате российского газа Президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с премьером Италии Марио Драги сообщил, что контракты на поставки газа из РФ в долларах и евро продолжают действовать.
Другие страны
31 марта 2022 г. 15:31
Италия получила разъяснения от РФ по оплате российского газа

Президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с премьером Италии Марио Драги сообщил, что контракты на поставки газа из РФ в долларах и евро продолжают действовать.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом рассказал сам итальянский политик.

Президент России 23 марта заявил, что страна переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные государства.

Драги заявил, что Путин объяснил ему, как будет осуществляться перевод поставок в рубли. Так, европейские компании продолжат платить за газ в евро или долларах.

"Я просто выслушал, что затем по этому вопросу между собой должны связаться технические работники, чтобы понять, как оно будет действовать", — сказал Драги и добавил, что процесс перевода платежей в рубли является "внутренним вопросом России".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Italy receives clarification from Russia on payment for Russian gas

Самое важное

Эрдоган: Армянские вооруженные формирования должны быть полностью выведены с территории Азербайджана
Эрдоган: Армянские вооруженные формирования должны быть полностью выведены с территории Азербайджана
31 марта 2022 г. 15:38
Шуша объявлена столицей тюркского мира на 2023 год
Шуша объявлена столицей тюркского мира на 2023 год
31 марта 2022 г. 14:31
Ильхам Алиев: Надеюсь, что встреча с премьер-министром Армении будет продуктивной
Ильхам Алиев: Надеюсь, что встреча с премьер-министром Армении будет продуктивной
31 марта 2022 г. 14:26
МИД Азербайджана: Чтим память жертв мартовской резни 1918 года
МИД Азербайджана: Чтим память жертв мартовской резни 1918 года
31 марта 2022 г. 10:02
Евросоюз проведет трехстороннюю встречу с лидерами Азербайджана и Армении
Евросоюз проведет трехстороннюю встречу с лидерами Азербайджана и Армении
30 марта 2022 г. 23:12
Во время раскопок в Фаррухе найдены останки еще нескольких азербайджанцев
ФотоВо время раскопок в Фаррухе найдены останки еще нескольких азербайджанцев
30 марта 2022 г. 16:44
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
30 марта 2022 г. 15:40
Из Сирии в Армению переброшены 4 Су-30 взамен направленных на войну с Украиной
Из Сирии в Армению переброшены 4 Су-30 взамен направленных на войну с Украиной
30 марта 2022 г. 15:09
Политолог: США понимают, что будущее региона зависит от Азербайджана
Политолог: США понимают, что будущее региона зависит от Азербайджана
30 марта 2022 г. 13:06
В Азербайджане ряд модульных медучреждений прекратил деятельность
В Азербайджане ряд модульных медучреждений прекратил деятельность
30 марта 2022 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi