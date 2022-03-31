Италия получила разъяснения от РФ по оплате российского газа

Президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с премьером Италии Марио Драги сообщил, что контракты на поставки газа из РФ в долларах и евро продолжают действовать.

Президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с премьером Италии Марио Драги сообщил, что контракты на поставки газа из РФ в долларах и евро продолжают действовать.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом рассказал сам итальянский политик.

Президент России 23 марта заявил, что страна переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные государства.

Драги заявил, что Путин объяснил ему, как будет осуществляться перевод поставок в рубли. Так, европейские компании продолжат платить за газ в евро или долларах.

"Я просто выслушал, что затем по этому вопросу между собой должны связаться технические работники, чтобы понять, как оно будет действовать", — сказал Драги и добавил, что процесс перевода платежей в рубли является "внутренним вопросом России".