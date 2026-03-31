Италия не разрешила военным самолетам США использовать военную базу на Сицилии

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто запретил американским военным самолетам использовать базу Сигонелла на Сицилии для военных действий на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Отмечается, что решение было принято после того, как командование США попыталось согласовать посадку бомбардировщиков, когда те уже находились в воздухе.

По данным Генштаба обороны Италии, план полета предусматривал дозаправку самолетов, следующих на Ближний Восток. Однако итальянская сторона не была проконсультирована заранее, а официальный запрос на авторизацию не поступал.

Проверка показала, что данные рейсы не являются логистическими и не подпадают под действие текущих договоров между Римом и Вашингтоном. В связи с этим начальник штаба обороны Лучано Портолано по прямому поручению министра ввел запрет на посадку.

В Минобороны Италии подчеркнули, что любая военная операция, не предусмотренная международными соглашениями, требует обязательного утверждения в парламенте страны. Исключение для посадки могло быть сделано только в случае возникновения экстренной ситуации на борту.