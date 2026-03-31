İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    İtaliya ABŞ hərbi təyyarələrinin Siciliyadakı bazadan istifadəsinə icazə verməyib

    31 mart, 2026
    13:53
    İtaliya ABŞ hərbi təyyarələrinin Siciliyadakı bazadan istifadəsinə icazə verməyib

    İtaliyanın müdafiə naziri Qvido Krozetto ABŞ hərbi təyyarələrinin Yaxın Şərqdəki hərbi əməliyyatlar üçün Siciliyadakı Siqonella bazasından istifadəsini qadağan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Corriere della Sera" qəzeti yazıb.

    Qeyd olunub ki, qərar ABŞ komandanlığının bombardmançı təyyarələr artıq havada olduğu zaman onların enişini razılaşdırmağa cəhd etməsindən sonra qəbul edilib.

    İtaliya Müdafiə Baş Qərargahının məlumatına görə, uçuş planı Yaxın Şərqə istiqamət alan təyyarələrə yanacaq doldurulmasını nəzərdə tuturdu. Lakin İtaliya tərəfi ilə əvvəlcədən məsləhətləşmə aparılmayıb və icazə ilə bağlı rəsmi sorğu daxil olmayıb.

    Yoxlamanın nəticələrinə əsasən, həmin reyslər logistik xarakter daşımır və Roma ilə Vaşinqton arasındakı mövcud müqavilələrin əhatə dairəsinə daxil deyil. Bununla əlaqədar Müdafiə Qərargahının rəisi Luçano Portolano nazirin birbaşa tapşırığı ilə enişə qadağa tətbiq edib.

    İtaliya Müdafiə Nazirliyində vurğulayıblar ki, beynəlxalq sazişlərdə nəzərdə tutulmayan istənilən hərbi əməliyyat ölkə parlamentinin mütləq təsdiqini tələb edir. Eniş yalnız göyərtədə fövqəladə vəziyyət yarandığı halda mümkün ola bilər.

    ABŞ İtaliya Luçano Portolano
    Италия не разрешила военным самолетам США использовать военную базу на Сицилии
    Italy denies US access to military base

    Son xəbərlər

    15:04

    Azərbaycanda xarici media orqanlarının fəaliyyətinə dair yeni tələb müəyyənləşib

    Media
    14:59

    İranda Qəşm adasındakı duzsuzlaşdırma zavodu hava zərbəsi ilə məhv edilib

    Digər ölkələr
    14:58

    Azərbaycanda "İcra məmurlarının fəaliyyətinə nəzarət Qaydası" dəyişib

    Biznes
    14:55

    Vəkillərə "Elektron Məhkəmə" informasiya sisteminin yeni versiyası ilə bağlı təlim keçiriləcək

    Hadisə
    14:53

    Məhkəmə ekspertizası xidmətlərinə görə ödənilən haqqın məbləği müəyyənləşib

    Daxili siyasət
    14:53

    NATO ölkələrinin XİN başçılarının növbəti görüşü İsveçdə keçiriləcək

    Region
    14:48

    Bəhreyn Yaxın Şərqdə gərginliyin başlanmasından bəri 182 raket və 400 PUA ələ keçirib

    Digər ölkələr
    14:44

    Adılbek Kasımaliyev Azərbaycana işgüzar səfər edəcək

    Xarici siyasət
    14:42

    Azərbaycanın yollarında yeni elektron tərəzilər istismara veriləcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti