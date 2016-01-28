Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Итальянская гвардия спасла с тонущих лодок почти 300 мигрантов. Шесть человек погибли, их тела подняли из воды.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное сообщение ВМС Италии.

На Аппенинский полуостров прибыли беженцы из Северной Африки.

Морской путь в Италию считается самым опасным в мире. В 2015 году на этом маршруте погибли порядка 2 тыс. мигрантов. Всего же в Средиземном море за этот период утонули более 3700 вынужденных переселенцев.