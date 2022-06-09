Истребитель ВВС Китая упал на дом, есть погибший и раненые

По меньшей мере один человек погиб и двое получили ранения в результате падения истребителя ВВС Народно-освободительной армии Китая на жилой дом в центральной провинции Хубэй.

По меньшей мере один человек погиб и двое получили ранения в результате падения истребителя ВВС Народно-освободительной армии Китая на жилой дом в центральной провинции Хубэй.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, речь идет о реактивном истребителе J-7 (копия МиГ-21). Эту информацию телеканалу подтвердили в ВВС страны. Как указывается в сообщении, он выполнял учебный полет.

Самолет упал на частный дом в городе Сянъян, частично его разрушив. Погибший и пострадавшие - местные жители. Ранее агентство "Синьхуа" проинформировало, что пилот успел катапультироваться. Его доставили в ближайшую больницу.

Авария произошла утром и привела к возгоранию здания, на которое упал самолет. На месте происшествия работают представители властей, медики и спасатели. Полиция выясняет причины происшествия, ведется следствие.

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Один человек погиб, еще два получили ранения в четверг в результате падения легкомоторного самолета на территории провинции Хубэй в центральном регионе КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, самолет упал на частный дом в городе Сянъян, частично его разрушив. Погибший и пострадавшие - местные жители.

Ранее агентство "Синьхуа" проинформировало, что пилот успел катапультироваться. Его доставили в ближайшую больницу.

Авария произошла утром и привела к возгоранию здания, на которое упал самолет. На месте происшествия работают представители властей, медики и спасатели. Полиция выясняет причины происшествия, ведется следствие.