Истребитель ВВС Китая упал на дом, есть погибший и раненые

По меньшей мере один человек погиб и двое получили ранения в результате падения истребителя ВВС Народно-освободительной армии Китая на жилой дом в центральной провинции Хубэй.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
По его данным, речь идет о реактивном истребителе J-7 (копия МиГ-21). Эту информацию телеканалу подтвердили в ВВС страны. Как указывается в сообщении, он выполнял учебный полет.
Самолет упал на частный дом в городе Сянъян, частично его разрушив. Погибший и пострадавшие - местные жители. Ранее агентство "Синьхуа" проинформировало, что пилот успел катапультироваться. Его доставили в ближайшую больницу.
Авария произошла утром и привела к возгоранию здания, на которое упал самолет. На месте происшествия работают представители властей, медики и спасатели. Полиция выясняет причины происшествия, ведется следствие.
Один человек погиб, еще два получили ранения в четверг в результате падения легкомоторного самолета на территории провинции Хубэй в центральном регионе КНР.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
По его сведениям, самолет упал на частный дом в городе Сянъян, частично его разрушив. Погибший и пострадавшие - местные жители.
Ранее агентство "Синьхуа" проинформировало, что пилот успел катапультироваться. Его доставили в ближайшую больницу.
Авария произошла утром и привела к возгоранию здания, на которое упал самолет. На месте происшествия работают представители властей, медики и спасатели. Полиция выясняет причины происшествия, ведется следствие.