О нас

Истребитель ВВС Китая упал на дом, есть погибший и раненые

Истребитель ВВС Китая упал на дом, есть погибший и раненые По меньшей мере один человек погиб и двое получили ранения в результате падения истребителя ВВС Народно-освободительной армии Китая на жилой дом в центральной провинции Хубэй.
Другие страны
9 июня 2022 г. 11:30
Истребитель ВВС Китая упал на дом, есть погибший и раненые

По меньшей мере один человек погиб и двое получили ранения в результате падения истребителя ВВС Народно-освободительной армии Китая на жилой дом в центральной провинции Хубэй.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, речь идет о реактивном истребителе J-7 (копия МиГ-21). Эту информацию телеканалу подтвердили в ВВС страны. Как указывается в сообщении, он выполнял учебный полет.

Самолет упал на частный дом в городе Сянъян, частично его разрушив. Погибший и пострадавшие - местные жители. Ранее агентство "Синьхуа" проинформировало, что пилот успел катапультироваться. Его доставили в ближайшую больницу.

Авария произошла утром и привела к возгоранию здания, на которое упал самолет. На месте происшествия работают представители властей, медики и спасатели. Полиция выясняет причины происшествия, ведется следствие.

10.45

Один человек погиб, еще два получили ранения в четверг в результате падения легкомоторного самолета на территории провинции Хубэй в центральном регионе КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, самолет упал на частный дом в городе Сянъян, частично его разрушив. Погибший и пострадавшие - местные жители.

Ранее агентство "Синьхуа" проинформировало, что пилот успел катапультироваться. Его доставили в ближайшую больницу.

Авария произошла утром и привела к возгоранию здания, на которое упал самолет. На месте происшествия работают представители властей, медики и спасатели. Полиция выясняет причины происшествия, ведется следствие.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Fighter jet crashes in residential area in China
Версия на азербайджанском языке Çində qırıcı təyyarə binanın üstünə düşüb, ölən və yaralananlar var - YENİLƏNİB

Экслюзивные новости

Президент Генеральной Ассамблеи ООН посетит Азербайджан
Президент Генеральной Ассамблеи ООН посетит Азербайджан
9 июня 2022 г. 00:18
Вице-президент: BP будет способствовать декарбонизации нефтегазового сектора Азербайджана
Вице-президент: BP будет способствовать декарбонизации нефтегазового сектора Азербайджана
8 июня 2022 г. 15:53
На азербайджанский рынок в этом году ожидается выход 23 компаний из Казахстана
На азербайджанский рынок в этом году ожидается выход 23 компаний из Казахстана
7 июня 2022 г. 14:24
Masdar приступила к переговорам с правительством Азербайджана по дальнейшим проектам
Masdar приступила к переговорам с правительством Азербайджана по дальнейшим проектам
7 июня 2022 г. 13:37
Первые азербайджанские паломники отправятся в хадж 29 июня
Первые азербайджанские паломники отправятся в хадж 29 июня
7 июня 2022 г. 10:51
В рамках внеочередной сессии ММ в Шуше состоится совместное заседание комитетов
В рамках внеочередной сессии ММ в Шуше состоится совместное заседание комитетов
6 июня 2022 г. 11:02
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении Абшерон намечен на будущий год 
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении "Абшерон" намечен на будущий год 
3 июня 2022 г. 17:24
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
3 июня 2022 г. 15:39
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
3 июня 2022 г. 14:30
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
3 июня 2022 г. 13:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi