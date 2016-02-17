Источник: Меркель проведет в Брюсселе трехстороннюю встречу с Ципрасом и Давутоглу

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет в четверг в Брюсселе трехстороннюю встречу с премьер-министрами Греции и Турции Алексисом Ципрасом и Ахметом Давутоглу.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам источник в правительстве ФРГ.

На ней будет обсуждаться вопрос охраны морской границы между обеими странами с целью сокращения потоков беженцев.

Гибель в Эгейском море только в январе этого года 320 человек в правительстве Германии считают "неприемлемым". Восстановление надлежащего контроля над границей между Турцией и Грецией и борьба с нелегальными перевозчиками мигрантов - "гуманитарная задача и вызов" для ЕС, указал источник.

Планируется, что Меркель также проведет и отдельные встречи с Ципрасом и Давутоглу.