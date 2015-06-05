​Исследование: Лондон - лидер Европы по использованию кокаина

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Лондон оказался лидером среди европейских столиц по следам кокаина, обнаруженным в городской канализации.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, данные Европейского агентства по контролю над наркотиками показывают, что британская столица, пусть и ненамного, но опережает даже Амстердам.

Европейский центр мониторинга за обращением наркотиков и потребителями наркосодержащих веществ (EMCDDA) сравнил данные по более 50 городам.

Результаты, которые рассчитывались в процентном отношении к общему числу жителей, показали, что в 2014 году жители Лондона употребляли 737 мг кокаина на 1000 человек в день.

Ученые проводили тестирование на пять различных наркосодержащих веществ. Амстердам занял первое место по уровню потребления "экстази" и марихуаны. Осло и Дрезден лидируют по количеству амфетаминов, которых в Лондоне, кстати, не оказалось вообще.

В своем ежегодном отчете EMCDDA предупреждает, что хотя в открытом поиске в интернете можно найти сотни сайтов, продающих так называемые "легальные наркотики", существует и закрытая для традиционных поисковиков "темная паутина" для нелегальной торговли.

В отчете EMCDDA делается вывод, что виртуальные рынки наркотиков крайне сложно контролировать.

Главная проблема, по мнению составителей отчета, заключается в том, что производство, доставка, продавцы, серверы и система виртуальных платежей располагаются в разных странах, и их одновременная ликвидация просто невозможна.