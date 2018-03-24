Исполнитель теракта в метро Лондона осужден на пожизненное заключение

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Выходец из Ирака 18-летний Ахмед Хассан, который считается исполнителем теракта в лондонском метро, был признан виновным в покушении на убийство при совершении теракта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение вынес центральный криминальный суд Великобритании Олд-Бэйли.

По приговору суда минимальный срок пребывания Хассана под стражей составит 34 года. Это означает, что ранее этого срока он не попадает под амнистию.

Теракт был совершен 15 сентября 2017 года. В результате взрыва пострадали 30 человек. Ответственность на себя взяла террористическая организации "Исламское государство".