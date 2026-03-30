    Испания закрыла небо для самолетов США и Израиля

    Испания закрыла свое воздушное пространство для самолетов, участвующих в операциях США и Израиля против Ирана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на испанские СМИ.

    Согласно информации, Мадрид запретил использование авиабаз Рота (провинция Кадис) и Морон-де-ла-Фронтера (Севилья) для истребителей и самолетов-заправщиков, задействованных в операции.

    Кроме того, ограничения распространяются и на американские самолеты, базирующиеся в третьих странах, включая Великобританию и Францию - им также запрещен пролет через воздушное пространство Испании.

    В то же время предусмотрено исключение: в случае чрезвычайной ситуации таким воздушным судам может быть разрешен пролет или посадка.

    İspaniya ABŞ və İsrail təyyarələri üçün öz hava məkanını bağlayıb

