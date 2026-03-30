Испания закрыла небо для самолетов США и Израиля
- 30 марта, 2026
- 11:08
Испания закрыла свое воздушное пространство для самолетов, участвующих в операциях США и Израиля против Ирана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на испанские СМИ.
Согласно информации, Мадрид запретил использование авиабаз Рота (провинция Кадис) и Морон-де-ла-Фронтера (Севилья) для истребителей и самолетов-заправщиков, задействованных в операции.
Кроме того, ограничения распространяются и на американские самолеты, базирующиеся в третьих странах, включая Великобританию и Францию - им также запрещен пролет через воздушное пространство Испании.
В то же время предусмотрено исключение: в случае чрезвычайной ситуации таким воздушным судам может быть разрешен пролет или посадка.
11:36
Торговый центр "Абшерон" поддержит предпринимателейБизнес
11:25
Фото
Из Ирана в Азербайджан на сегодняшний день эвакуировано 3 094 человекаВнутренняя политика
11:18
Правоохранители Азербайджана за сутки изъяли 9 автоматов и 3 гранатыПроисшествия
11:16
Азербайджан увеличил доходы от экспорта табака почти на 57%Бизнес
11:15
Временная поверенная в делах Британии вызвана в МИД РФВ регионе
11:08
Испания закрыла небо для самолетов США и ИзраиляДругие страны
11:04
В Китае обрушилась часть здания, семь человек погиблиДругие страны
11:03
Производство кондитерских изделий в Азербайджане выросло на 2,4%Промышленность
10:59