Испания закрыла небо для самолетов США и Израиля

Испания закрыла свое воздушное пространство для самолетов, участвующих в операциях США и Израиля против Ирана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на испанские СМИ.

Согласно информации, Мадрид запретил использование авиабаз Рота (провинция Кадис) и Морон-де-ла-Фронтера (Севилья) для истребителей и самолетов-заправщиков, задействованных в операции.

Кроме того, ограничения распространяются и на американские самолеты, базирующиеся в третьих странах, включая Великобританию и Францию - им также запрещен пролет через воздушное пространство Испании.

В то же время предусмотрено исключение: в случае чрезвычайной ситуации таким воздушным судам может быть разрешен пролет или посадка.