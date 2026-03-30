İspaniya ABŞ və İsrail təyyarələri üçün öz hava məkanını bağlayıb
Digər ölkələr
- 30 mart, 2026
- 11:14
İspaniya öz hava məkanını ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatlarında iştirak edən təyyarələr üçün bağlayıb.
Bu barədə "Report" İspaniya KİV-ə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, Madrid əməliyyatda iştirak edən qırıcı və yanacaqdoldurma təyyarələri üçün "Rota" (Kadis əyaləti) və "Moron-de-la-Frontera" (Sevilya) aviabazalarından istifadəni qadağan edib.
Bundan başqa, məhdudiyyətlər üçüncü ölkələrdəki, o cümlədən Böyük Britaniya və Fransadakı ABŞ təyyarələrinə də şamil edilir. Bu təyyarələrə də İspaniyanın hava məkanından keçmək qadağan edilib.
Lakin fövqəladə hallarda onların uçuşuna və ya enişinə icazə verilə bilər.
