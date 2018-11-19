Испания потребовала отдельных от Brexit переговоров по Гибралтару

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Испания настаивает на отдельных переговорах по Гибралтару во время так называемого "переходного периода" Brexit.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел этой страны Жозеп Боррель.

По его словам, политическая декларация о будущих отношениях ЕС и Великобритании должна ясно закрепить, что переговоры о Гибралтаре будут вестись отдельно.

"Пока мы не будем знать текст соглашения о будущих отношениях, мы не можем согласиться с соглашением о выходе. Две вещи взаимосвязаны. Госпожа Мэй (премьер Великобритании Тереза Мэй) сказала, что это так. Для нас также", — заявил Боррель журналистам в Брюсселе, где проходит заседание Совета министров. Его ответы журналистам размещены на сайте Еврокомиссии.

Глава МИД Испании заявил, что должно быть четко зафиксировано, "что переговоры между Великобританией и ЕС не применяются к Гибралтару" и что будут проведены отдельные переговоры по этой теме, в которых примет участие Испания. "Это должно ясно следовать из текста соглашения о выходе и из (политической) декларации о будущих отношениях", — добавил Боррель.

Ранее Совет ЕС поддержал проект договора об условиях Brexit.