Совет ЕС поддержал проект договора об условиях Brexit

https://report.az/storage/news/210fb66c29330529cfea84e6f489d352/c2da101a-806a-46ee-afc2-d002f6feff21_292.jpg
Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Совет министров по общим делам 27 остающихся в ЕС стран поддержал проект соглашения об условиях выхода Великобритании из объединения (Brexit), передает Report со ссылкой на РИА Новости.
"Министры сегодня поддержали весь пакет, в частности, проект соглашения об отделении", - сообщил главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции после совета министров.
На 25 ноября намечен внеочередной саммит лидеров 27 государств ЕС по этому вопросу.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости