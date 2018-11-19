Совет ЕС поддержал проект договора об условиях Brexit

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Совет министров по общим делам 27 остающихся в ЕС стран поддержал проект соглашения об условиях выхода Великобритании из объединения (Brexit), передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Министры сегодня поддержали весь пакет, в частности, проект соглашения об отделении", - сообщил главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции после совета министров.

На 25 ноября намечен внеочередной саммит лидеров 27 государств ЕС по этому вопросу.