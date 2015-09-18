"Исламское государство" атаковало аэропорт Триполи

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" напали на аэропорт ливийского города Триполи и убили трех сотрудников службы безопасности.

Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya.

Вооруженные боевики совершили нападение на тюрьму, которая располагается на авиабазе Митига, и попытались освободить задержанных террористов.

"Сначала был взрыв, а затем они напали с оружием", - рассказал один из сотрудников службы безопасности, добавив, что в бою погибли по крайней мере восемь нападавших.

Военный аэродром Митига используется для гражданских перевозок, поскольку крупнейший аэропорт Триполи серьезно поврежден в боях с боевиками.