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    "Исламское государство" атаковало аэропорт Триполи

    Сотрудник службы безопасности: Сначала был взрыв, а затем они напали с оружием

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" напали на аэропорт ливийского города Триполи и убили трех сотрудников службы безопасности. 

    Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya.

    Вооруженные боевики совершили нападение на тюрьму, которая располагается на авиабазе Митига, и попытались освободить задержанных террористов.

    "Сначала был взрыв, а затем они напали с оружием", - рассказал один из сотрудников службы безопасности, добавив, что в бою погибли по крайней мере восемь нападавших.

    Военный аэродром Митига используется для гражданских перевозок, поскольку крупнейший аэропорт Триполи серьезно поврежден в боях с боевиками.

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